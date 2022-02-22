В канун Дня защитника Отечества в Шумерле состоялся большой концерт

Сегодня в ДК «Восход» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Всех собравшихся с праздником поздравили глава города Сергей Яргунин, помощник председателя Государственного Совета Чувашской Республики Леонида Черкесова Владимир Кровяков, военный комиссар города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров.

В зале присутствовали ветераны Вооруженных Сил России, офицеры в отставке, участники локальных войн. В преддверии праздника лучшие из лучших были удостоены ведомственных и муниципальных наград.

В этот торжественный вечер со сцены звучали слова благодарности всем защитникам Родины. Мужество, доблесть, сила духа всегда были символом российского воина. 23 февраля — это праздник и ветеранов Великой Отечественной войны, и тех, кто сегодня служит на благо нашей страны.

Торжественная часть продолжилась большим праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов и солистов города.





