Экскурсоводы Чувашии принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня отмечается международный день экскурсоводов. В настоящее время в республике, в этой сфере, занято свыше двадцати специалистов.

Одна из важнейших задач 2022 года – аттестация профессиональных экскурсоводов и гидов. Ее будут проводить ежегодно, согласно Закону об основах туристской деятельности в России.

Главные условия прохождения аттестации — курсы повышения квалификации и защита перед комиссией. В итоге экскурсоводы будут занесены в единый федеральный реестр Ростуризма.

Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что туристическая отрасль республики находится на подъёме. Ожидается, что в ближайшее время появятся и новые маршруты. Поэтому подготовка экскурсоводов выходит на первый план.

«В перспективе туристический поток должен быть доведен до миллиона человек в год, такую задачу поставил Глава региона. Целевые ориентиры прописаны и в государственной программе развития туризма. Перспективным межрегиональным брендовым маршрутом должен стать «Рунический путь». Готовятся еще два маршрута. Встреча туристов и знакомство с республикой – задача для профессионалов», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.