Первые жители Чувашии начали получать COVID-сертификаты на основании антител к коронавирусу

Жительница Чебоксар Мария Алексеева одна из первых в Чувашии получила новый сертификат. Узнав, что у граждан появилась такая возможность Мария сдала кровь в лаборатории Республиканского кожно-венерического диспансера в пятницу, 18 февраля.



«Результат был готов на следующий день – антитела у меня имеются. Сегодня утром данные появились на «Госуслугах». При помощи новой функции «Сформировать сертификат» я смогла в одно касание получить документ с QR-кодом», — делится Мария.



Чебоксарка рассказала, что в ноябре 2021 года она и ее семья перенесли COVID-19. Однако, девушка обратилась за помощью в больницу гораздо позже родственников из-за чего ПЦР-тест не показал положительного результата.



Стоит отметить, что срок действия сертификата на основании положительного теста на иммуноглобулин G — шесть месяцев с момента получения результатов анализа. Он выдается только тем гражданам, которые раньше не получали сертификаты вакцинированных и переболевших. Документ формируется один раз и не подлежит продлению.



«На территории Чувашской Республики действуют 16 аккредитованных лабораторий, где проводят анализ крови на наличие иммуноглобулина G. Помимо этого граждане могут сдать тест в поликлинике по месту прикрепления», — ответил вице-премьер правительства – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.



Напомним, что государственное финансирование на это исследование не предусмотрено. Поэтому Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минздраву Чувашии не допустить повышения цен на данный вид анализа, а также сделать их доступными. На сегодняшний день в государственных лабораториях установлена единая цена – 311 рублей, без учёта услуги забора крови — она оплачивается отдельно по прейскуранту больницы.



Для того, чтобы получить COVID-сертификат при наличии антител:

Гражданин должен сдать тест на антитела в медицинской организации (например, в поликлинике по месту прикрепления или в аккредитованной лаборатории, где исследования проводятся методом иммуноферментного анализа). Государственное финансирование на это исследование не предусмотрено.



В течение 3 дней в личный кабинет гражданина на «Госуслугах» поступят результаты анализа.

При положительном тесте на иммуноглобулин G гражданин может самостоятельно сформировать сертификат в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Сертификаты и QR-коды», нажав соответствующую кнопку.