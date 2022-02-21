В шумерлинской администрации состоялся организационный комитет по проведению массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022»

Сегодня в администрации города состоялся организационный комитет по проведению массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022».

Главный лыжный праздник зимы состоится с 25 по 27 февраля. В пятницу на лыжи встанут самые юные шумерлинцы — воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся 1-4 классов школ города.



Главный старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России -2022» состоится 26 февраля на лыжной базе пос. Палан и пройдетв виде лыжных эстафет среди общеобразовательных учреждений по двум возрастным категориям (8-9 и 10-12 классы) и работников трудовых коллективов. Торжественное открытие в 10.45 час.



27 февраля лыжная трасса пос. Палан примет участников Открытого Чемпионата города Шумерли по лыжным гонкам среди любителей в рамках Дня зимних видов спорта в Чувашской Республике. В соревнованиях примут участие не только шумерлинцы, но и любители лыжных гонок районов и городов Чувашии и соседних регионов. Начало в 11.00.



На заседании обговорены моменты по доставке детей до места массового сбора участников соревнований, расстановки транспорта, вопросы медицинского обеспечения, благоустройства и праздничного оформления. Особое внимание организаторы лыжного праздника уделяют вопросам безопасности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

На «Лыжню России-2022» приглашаются все желающие. Главное, чтобы погода не подвела!