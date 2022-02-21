Алина Иванова: «Наши спортсмены были максимально собраны, и в упорной борьбе смогли завоевать на Олимпиаде 32 медали»

Заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, чемпионка мира и Европы в марафонском беге Алина Иванова считает, что российская сборная в Пекине проявила характер и сумела показать отличный результат.

«XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Были и яркие, радостные моменты и мгновенья, когда сердце сжималось от переживаний за наших ребят. Я считаю, что сборная России выступила на Играх достойно. Наши спортсмены были максимально собраны, и в упорной борьбе смогли завоевать 32 медали. Это превосходный результат! К тому же в некоторых дисциплинах у нас впервые за долгое время появились награды! Например, впервые с 1968 года у России появилась награда в прыжках на лыжах с трамплина», — поделилась впечатлениями наша прославленная землячка.

Алина Иванова не понаслышке знает, каково это – выступать на Олимпиаде, защищать честь своей малой родины, своей страны. В1992 году она участвовала в XXV летних Олимпийских играх в Барселоне. Тогда впервые в международном турнире сразились команды всех членов МОК, кроме Афганистана. Вместо сборной СССР страну представляла Объединенная команда, куда вошли спортсмены из 12 республик бывшего Советского Союза.

Объединенной команде бывшего СССР не пророчили первенства. Но легкоатлеты, пловцы, стрелки, гимнасты, борцы и тяжелоатлеты выступили настолько блестяще, что вознесли сборную бывшего СССР на главную ступень олимпийского пьедестала.

И в этот раз Россия установила свой новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах. В копилке наших спортсменов 32 медали. Из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В медальном зачете наша сборная заняла девятое место, по общему количеству наград команда стала второй.

Напомним, что все российские призеры Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеры будут представлены к государственной награде.