С 21 февраля в Чувашии можно получить COVID-сертификат при наличии антител

Соответствующие изменения внесены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2022 № 58н в приказ №1053н. В COVID-сертификате теперь предусмотрен новый раздел, где будет содержаться информация о дате и методе исследования на антитела к коронавирусной инфекции, наименование медицинской организации, а также сведения об изделии и его производителе.
«Срок действия сертификата с QR-кодом при наличии антител - шесть месяцев с момента получения результатов теста. Ограниченный срок действия в этом случае объясняется тем, что невозможно без ПЦР-теста узнать точно, когда человек переболел. Считаю важным отметить, что COVID-сертификат по антителам будет выдан только при положительном тесте на иммуноглобулин класса G, отсутствии информации о пациенте в базе данных о проведении профилактических прививок или перенесенном заболевании. Документ формируется только один раз, его продление не предусмотрено», — разъясняет первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов.
На территории Чувашской Республики функционируют 16 медицинских организаций с возможностью проводить исследования на антитела к COVID-19 методом иммуноферментного анализа: 11 из них находятся в Чебоксарах, 1 – в Новочебоксарске и 4 в районах республики: 2 – в Канаше, и по 1 в Алатыре и Шумерле. Стоит отметить, что сдать анализ можно в поликлинике по месту вашего прикрепления.
Алгоритм действий для получения COVID-сертификата при наличии антител:
- Гражданин за свой счет (311 рублей, без учёта услуги забора крови — она оплачивается отдельно по прейскуранту больницы) должен сдать тест на антитела в медицинской организации (например, в поликлинике по месту прикрепления или в аккредитованной лаборатории, где исследования проводятся методом иммуноферментного анализа). Государственное финансирование на это исследование не предусмотрено.
- Результаты теста доступны на портале «Госуслуги» в течение 3 календарных дней.
- При положительном тесте на иммуноглобулин G гражданин может сформировать сертификат в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Сертификаты и QR-коды» нажав соответствующую кнопку.
Где проводят исследования на антитела к COVID-19 методом иммуноферментного анализа:
|Республиканские медицинские организации
|1.
|БУ «Президентский перинатальный центр»
|2.
|БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
|3.
|БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
|4.
|БУ «Республиканская клиническая больница»
|5.
|БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
|6.
|БУ « Республиканский клинический онкологический диспансер»
|Районные медицинские организации
|7.
|БУ «Центральная районная больница Алатырского района»
|8.
|БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева»
|9.
|БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр»
|10.
|БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр»
|Чебоксары
|11.
|БУ «Городская клиническая больница №1»
|12.
|БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. Осипова»
|13.
|БУ «Вторая городская больница»
|14.
|БУ «Центральная городская больница»
|15.
|БУ «Больница скорой медицинской помощи»
|Новочебоксарск
|16.
|БУ «Новочебоксарская городская больница»
Минздрав Чувашии.
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