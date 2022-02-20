С 21 февраля в Чувашии можно получить COVID-сертификат при наличии антител

Соответствующие изменения внесены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2022 № 58н в приказ №1053н. В COVID-сертификате теперь предусмотрен новый раздел, где будет содержаться информация о дате и методе исследования на антитела к коронавирусной инфекции, наименование медицинской организации, а также сведения об изделии и его производителе.

«Срок действия сертификата с QR-кодом при наличии антител - шесть месяцев с момента получения результатов теста. Ограниченный срок действия в этом случае объясняется тем, что невозможно без ПЦР-теста узнать точно, когда человек переболел. Считаю важным отметить, что COVID-сертификат по антителам будет выдан только при положительном тесте на иммуноглобулин класса G, отсутствии информации о пациенте в базе данных о проведении профилактических прививок или перенесенном заболевании. Документ формируется только один раз, его продление не предусмотрено», — разъясняет первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов.

На территории Чувашской Республики функционируют 16 медицинских организаций с возможностью проводить исследования на антитела к COVID-19 методом иммуноферментного анализа: 11 из них находятся в Чебоксарах, 1 – в Новочебоксарске и 4 в районах республики: 2 – в Канаше, и по 1 в Алатыре и Шумерле. Стоит отметить, что сдать анализ можно в поликлинике по месту вашего прикрепления.

Алгоритм действий для получения COVID-сертификата при наличии антител:

Гражданин за свой счет (311 рублей, без учёта услуги забора крови — она оплачивается отдельно по прейскуранту больницы) должен сдать тест на антитела в медицинской организации (например, в поликлинике по месту прикрепления или в аккредитованной лаборатории, где исследования проводятся методом иммуноферментного анализа). Государственное финансирование на это исследование не предусмотрено.

(311 рублей, без учёта услуги забора крови — она оплачивается отдельно по прейскуранту больницы) должен сдать тест на антитела в медицинской организации (например, в поликлинике по месту прикрепления или в аккредитованной лаборатории, где исследования проводятся методом иммуноферментного анализа). Государственное финансирование на это исследование не предусмотрено. Результаты теста доступны на портале «Госуслуги» в течение 3 календарных дней.

При положительном тесте на иммуноглобулин G гражданин может сформировать сертификат в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Сертификаты и QR-коды» нажав соответствующую кнопку.

Где проводят исследования на антитела к COVID-19 методом иммуноферментного анализа:



Республиканские медицинские организации 1. БУ «Президентский перинатальный центр» 2. БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» 3. БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 4. БУ «Республиканская клиническая больница» 5. БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 6. БУ « Республиканский клинический онкологический диспансер» Районные медицинские организации 7. БУ «Центральная районная больница Алатырского района» 8. БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» 9. БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» 10. БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Чебоксары 11. БУ «Городская клиническая больница №1» 12. БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. Осипова» 13. БУ «Вторая городская больница» 14. БУ «Центральная городская больница» 15. БУ «Больница скорой медицинской помощи» Новочебоксарск 16. БУ «Новочебоксарская городская больница»

Минздрав Чувашии.