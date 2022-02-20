Разрешено ли гражданам собирать и использовать валежник в лесу?

Согласно п. 17 Правил, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 г. № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», валежник представляет собой лежащие на земле остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся в результате естественных биологических процессов (например, усыхания, повреждения насекомыми, стволовыми вредителями, поражения болезнями леса, нарушения целостности корневой системы и т.д. ) или под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды (например, бурелома, снегопада).



В соответствии с частью 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, к которым относится валежник.

При заготовке валежника также допускается применение ручного инструмента (пил, топоров, легких бензопил).



Вместе с тем не относятся к валежнику и запрещены к сбору: сухостой (усохшие, стоящие на корню деревья); порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и незаконных рубок лесных насаждений; ветровальные (вывернутые с корневищем) и буреломные (сломанные ветром на некоторой высоте от земли) живые деревья.

Шумерлинская межрайпрокуратура.