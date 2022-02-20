Ответственность водителей за нарушение ПДД ужесточена

Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 258-ФЗ внесены изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая дополнена частью 2, ужесточающей ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

Теперь лицо, имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения или за эксплуатацию транспортного средства в состоянии опьянения, если по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть одного или нескольких лиц, и вновь управляющее транспортным средством в состоянии опьянения, подлежит ответственности по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Указанные изменения вступили в силу с 12.07.2021 года.

Кроме того, Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 458-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации с 10 января 2022 введена новая статья — 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». С этого дня злостные нарушители правил дорожного движения рискуют, кроме штрафа, получить судимость и даже лишиться свободы на срок до 3 лет.



Данная статья призвана пресечь действия правонарушителей, которые превышают установленную скорость более чем на 60 километров в час или выезжают на встречную полосу движения, трамвайные пути. Нововведение распространяется на водителей, которые уже были привлечены к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 (повторное превышение скорости движения) либо ч. 5 ст. 12.15 (повторный выезд на полосу встречного движения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем – превышение скорости движения более чем на 60 км/ч либо выезд на встречную полосу движения.



То есть для наступления уголовной ответственности по части 1 ст. 264.2 УК РФ требуется установление при доказывании административной юрисдикции. Часть вторая данной статьи УК РФ предусматривает уголовную ответственность для лиц, имеющих судимость по части первой данной статьи и повторно допустивших агрессивное вождение.



Как видно, субъекты нового состава преступления – это действительно водители-лихачи, которые не один раз превышали скорость, выезжают на «встречку» или катаются по трамвайным путям.

Согласно санкции новой статьи УК РФ водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. По второй части ст. 264.2 УК РФ срок наказания увеличен до 3 лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч рублей.



Новая статья предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 6 лет, а также исправительные либо обязательные работы.



Действие ст. 264.2 УК РФ не распространяется на случаи, когда нарушение было зафиксировано дорожными камерами: законодатель посчитал важным для доказывания нового состава преступления, чтобы все нарушения правил дорожного движения, входящих в предмет административной юрисдикции по данной статье, были зафиксированы сотрудником дорожной полиции.



Введение новой статьи 264.2 УК РФ повлекло за собой и принятие поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: согласно ч. 1 ст. 31 уголовные дела по новой статье УК РФ будут рассматривать мировые судьи, а согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ предварительное расследование в отношении водителей-лихачей будут проводить дознаватели МВД.



Пресс-служба Шумерлинского районного суда.