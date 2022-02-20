В красивую дату в Чувашии вступит в брак 101 пара

Несмотря на то, что 22 февраля – это вторник, в загсах республики будет многолюдно. Днём свадьбы дату 22.02.2022 решила выбрать 101 пара. В шумерлинском загсе планируется регистрация одного брака.



«Молодые люди верят в магию чисел и, конечно, хотят быть счастливыми на долгие годы. Но важно помнить, что семейное благополучие зависит не от даты регистрации, а от взаимоуважения и гармоничных отношений. Чтобы помочь молодым людям построить благополучные семейные отношения, в органах ЗАГС республики реализуется проект «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни»: семейные пары, испытывающие трудности в отношениях, могут обратиться за помощью психолога», — комментирует руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.



Большинство молодых пар подают заявления на регистрацию брака в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Многие заявители бронировали время регистрации брака в красивую дату еще в прошлом году.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.