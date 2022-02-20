А вы зарегистрировали приватизированное жилье?

На днях в одно из районных отделений Управления Росреестра по Чувашии поступило дело, по которому, вероятнее всего, последует отказ в регистрации. Но всё могло быть иначе, если бы гражданка своевременно обратилась за регистрацией права на квартиру после приватизации.

Дело в том, что договор безвозмездной передачи жилого помещения с местной администрацией был подписан еще в начале 2000-х годов. В приватизации участвовали двое: мать и сын, в тот момент несовершеннолетний. Тогда женщина не сочла необходимым дойти до регслужбы и завершить процесс приватизации, подав заявление о регистрации права на квартиру. Когда же спустя 20 лет она решила довести начатое дело до конца, то столкнулась с серьезной проблемой.

За эти годы отношения между родственниками разладились. Мать не общается с сыном, не знает, где он живет. Даже номера телефона не знает. А по закону заявление о регистрации права на общедолевую собственность одновременно подают все участники приватизации. Пока ребенку не исполнилось 14 лет, мать могла самостоятельно все оформить. Но теперь присутствие сына необходимо.



Сейчас, по сути, женщина владеет жилплощадью, оплачивает коммунальные расходы, а по документам собственником не является. Вот такая неоднозначная ситуация, разрешить которую может только примирение с сыном и его посещение МФЦ. Либо предъявление нотариальной доверенности от него с конкретно прописанными полномочиями, либо обращение в суд.

Граждан, которые после приватизации не дошли до Росреестра, немало. У всех разные причины, а последствие одно – они по-прежнему документально не являются собственниками жилья. Хотя большинство из них даже не догадывается об этом.



Значительное количество таких недошедших всплыло в ходе работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Напомним, 29 июня 2021 года вступил в силу федеральный закон, который направлен на розыск тех, кто стал владеть недвижимым имуществом до 1998 года и до сих пор не заявил о своих правах на него. В настоящий момент в Едином государственном реестре недвижимости, который ведет Росреестр, есть информация о ряде объектов, но отсутствуют сведения о собственниках. Чтобы устранить пробел, государство решило законодательно наделить органы местного самоуправления правом выявлять владельцев такой недвижимости. Сотрудники Росреестра вместе с представителями местных администраций тщательно анализируют списки объектов, где нет данных о владельце, кропотливо отрабатывая каждый случай. Например, если выявляются лица, не завершившие приватизацию, им направляются соответствующие уведомления.



«Не стоит игнорировать такие письма от администраций, — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов. – Не надо откладывать на потом решение вопроса, связанного с оформлением недвижимости. Могу привести десятки примеров, когда это становится проблемой. Неизвестно, как спустя время сложится ситуация. Всегда надо иметь документ, подтверждающий законное владение имуществом».



Управление Росреестра по Чувашии призывает всех граждан, которые по ряду причин не обратились после приватизации за регистрацией своих прав, подойти в МФЦ с имеющими на руках документами и подать заявление во избежание непредвиденных последствий.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.