Об организации приема в налоговой инспекции

В целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции до особых указаний прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» либо по приглашению налогового органа. Предоставление услуги по выдаче КЭП осуществляется не только посредством сервиса, но и при личном приеме в операционных залах и местах приема налогоплательщиков без предварительной записи.



Кроме того, прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осуществляется через боксы для приема входящей корреспонденции.



Для взаимодействия с налоговой службой предлагаем использовать онлайн-сервисы на сайте ФНС России, в том числе «личные кабинеты» налогоплательщиков, телекоммуникационные каналы связи, а также услуги единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 для получения интересующей информации.



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.