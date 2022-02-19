Нужно ли платить по взятому для мошенников кредиту?

В России набирает популярность новая схема мошенничества: аферисты не просто выманивают у людей имеющиеся сбережения, а уговаривают их взять кредит в банке. Многие задаются вопросом, что делать с кредитом, который их заставили взять обманом?

Для начала опишем саму схему. Никто гражданам прямо не говорит, что им предлагают взять крупную сумму для аферистов. Скорее, наоборот, людям звонят неизвестные, представляются полицейскими или сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что у гражданина есть возможность поучаствовать в настоящей спецоперации и поймать аферистов, обманывающих людей.



Многие соглашаются. Тогда звонящие сообщают, что надо побыть «подсадной уткой», взять кредит в банке. Люди на этом этапе говорят, что не готовы брать деньги в долг, но звонящие убеждают их, что кредит — не настоящий, его аннулируют сразу после «спецоперации», когда все преступники будут задержаны. А чтобы деньги «не жгли добропорядочному человеку руки», их следует сразу же после получения кредита перевести на безопасный счет.



В итоге граждане, поверив аферистам, берут настоящие кредиты, отсылают деньги мошенникам и понимают, что их обманули, лишь когда в банках начинают интересоваться, когда же человек начнет платить по счетам.



По такой схеме, например, пенсионерка из Архангельска потеряла 4,5 миллиона рублей. Она взяла для мошенников шесть кредитов. Полиция, конечно, ищет злоумышленников, возбуждено уголовное дело, но сейчас для этой пенсионерки и для тысяч других обманутых граждан, актуален вопрос, а что им делать сейчас со взятыми кредитами?

К сожалению, сложившаяся юридическая практика по данному вопросу достаточно печальна: если сотрудники банка докажут, что заемщик лично подписывал кредитный договор, шансы на расторжение такого договора равны нулю. При этом заблуждение относительно оснований получения денежных средств не будут играть существенной роли, — комментирует Егор Редин, управляющий юридической компании «Позиция права». — Признать недействительным кредитный договор проще, если заемщик в судебном порядке сможет доказать полную безучастность в процессе получения денежных средств. Например, поддельная подпись или оформление кредита по украденным или потерянным документам. В остальных случаях клиенту банка придется выполнять свои финансовые обязательства, даже несмотря на наличие факта возбуждения уголовного дела.

Сейчас полиция предпринимает большие усилия, чтобы как можно быстрее разыскивать аферистов, обманывающих граждан. Многие потерпевшие, узнав, что обманщики задержаны, перестают платить по кредиту. Егор Редин говорит, что, увы, сам факт задержания злоумышленников во взаимоотношениях гражданина и банка ничего не меняет.

Сейчас полиция предпринимает большие усилия, чтобы как можно быстрее разыскивать аферистов, обманывающих граждан. Многие потерпевшие, узнав, что обманщики задержаны, перестают платить по кредиту. Егор Редин говорит, что, увы, сам факт задержания злоумышленников во взаимоотношениях гражданина и банка ничего не меняет. Возвращать денежные средства банку должен реальный заемщик, то есть то лицо, которое указано в кредитном договоре. С мошенниками в данном случае будут разбираться сотрудники полиции. Здесь важно учесть, что до тех пор, пока подозреваемые в мошенничестве лица не будут признаны виновными, пострадавшее от их действий лицо обязано своевременно выполнять свои обязательства перед банком, — отмечает эксперт.

В принципе, по словам Редина, пострадавший вправе взыскать с виновных лиц всю сумму материального ущерба (тело кредита, начисленные проценты, страховку). Моральный вред в этом случае можно компенсировать. Однако на практике вернуть потраченные деньги крайне сложно.

В принципе, по словам Редина, пострадавший вправе взыскать с виновных лиц всю сумму материального ущерба (тело кредита, начисленные проценты, страховку). Моральный вред в этом случае можно компенсировать. Однако на практике вернуть потраченные деньги крайне сложно. Нет, суд, конечно же, удовлетворит требования заемщика и обяжет афериста возместить ущерб от преступления, однако это обязательство в большинстве случаев остается только на бумаге. Нужно быть готовым к тому, что раскрываемость преступлений данной категории катастрофически низкая: в 2020 году из 173 тысяч случаев сетевого и телефонного мошенничества было раскрыто около 11 тысяч дел, — констатирует эксперт.

Суммы кредитов, которые взяты для аферистов, часто оказываются значительными, а ежемесячный платеж — неподъемным. Что же делать в таком случае?

Суммы кредитов, которые взяты для аферистов, часто оказываются значительными, а ежемесячный платеж — неподъемным. Что же делать в таком случае? Банк заинтересован в возврате денежных средств. Именно поэтому сотрудники данного учреждения практически всегда идут навстречу своим клиентам. В некоторых случаях денежно-кредитные учреждения самостоятельно предлагают пострадавшему гражданину рефинансировать кредит (оформить его на более выгодных условиях) или предоставляют отсрочку по платежам. Избавиться от задолженности можно с помощью банкротства. Инициировать данную процедуру может любой гражданин, чей суммарный долг перед кредиторами (организациями и физлицами) превышает 500 000 рублей, а просрочка достигла трех месяцев. Однако в этой ситуации пострадавшему от рук мошенников необходимо учесть все возможные риски и финансовые последствия, — резюмировал эксперт.

Добавим, что ни полиция, ни службы безопасности банков никогда не просят граждан играть в супергероев или принимать участие в спецоперациях. Поэтому если вам позвонили и предложили поучаствовать в поимке аферистов, то с большой вероятностью вас пытаются обмануть.

Источник: RG.ru.