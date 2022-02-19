Новые размеры выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Отделом социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за 2021 год выплачена на 1517 детей в сумме 94,3 млн руб. На реализацию мер социальной поддержки семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет, по Чувашии в 2021 году было предусмотрено 3,2 млрд руб.

С 1 января 2022 года при обращении за выплатой детям в возрасте от 3 до 7 лет включительно (пост. КМ Чувашии № 214 от 30.04.2020 г. ) среднедушевой доход в семье не должен превышать прожиточный минимум в среднем на душу населения – 10756 руб. по Чувашии. При расчёте дохода семьи учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам обращения. Также для предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет учитываются имеющиеся в собственности жильё, земельные участки и транспорт, зарегистрированные на всех членов семьи.



Размеры ежемесячной выплаты рассчитываются от размера среднедушевого дохода: базовый размер – 50 % от регионального прожиточного минимума ребенка 5216,50 руб. (в 2021 г. – 4941,50 руб.), 75 % — 7824,75 руб. (в 2021 г. – 7412,25 руб.), 100 % — 10433 руб. (в 2021 г. — 9883 руб.).

В соответствии с абзацем 2 п. 1.3 Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка граждане могли обратиться за перерасчетом ежемесячной выплаты не позднее 31 декабря 2021 года. В соответствии с п. 1.11 Порядка ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ее в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. При обращении заявителя в 2022 году осуществляется только назначение ежемесячной выплаты, перерасчет не делается.



Основаниями для отказа в назначении выплаты являются: превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума в Чувашии; наличие в заявлении недостоверных или неполных данных; наличие в собственности у заявителя и членов его семьи 2-х и более жилых зданий суммарной площадью более 24 кв. м на человека, 2-х и более жилых помещений суммарной площадью более 18 кв. м на человека, 2-х и более автотранспортных средств; если у заявителя или трудоспособных членов семьи (за исключением детей в возрасте до 18 лет) отсутствуют подтвержденные доходы, есть действующее назначение.



В случае, если гражданину отказано в назначении ежемесячной выплаты в новых размерах 75 и 100 % величины прожиточного минимума для детей, то ежемесячная выплата продолжает предоставляться в ранее установленном размере до истечения 12-месячного срока, на которой она была назначена.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.