Каким образом можно использовать материнский капитал на обучение ребенка?

Материнский (семейный) капитал представляет собой федеральные бюджетные средства, направляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Средства материнского капитала полностью либо частично могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг. Такие гарантии установлены ст. 11 закона № 256-ФЗ.

При этом возраст ребенка, на получение образования которого направлены указанные средства, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет.

Следует иметь в виду, что средства материнского капитала можно израсходовать только на оплату образовательных услуг в организации, имеющей соответствующую лицензию. Кроме того, запрещается использование маткапитала на получение образования за границей.

В силу ч. 4 ст. 7 закона № 256-ФЗ материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. Например, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а часть — на получение образования ребенком.

Шумерлинская межрайпрокуратура.