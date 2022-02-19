Изменился порядок выплат на детей до трех лет

В связи с увеличением прожиточного минимума в 2022 году увеличится количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого ребенка до трех лет.



Теперь, чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более 2-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Чувашии. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за выплатой (11724 руб. х 2 = 23448 руб).



Кроме того, вырастет сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой, — 10433 руб. Данный размер ежемесячной выплаты относится к заявлениям, поступившим с 1 января 2022 года. Для заявлений, поступивших до 1 января 2022 года, размер ежемесячной выплаты остается прежним до окончания срока назначения.



За январь 2022 года ежемесячная денежная выплата на первого ребенка на общую сумму 1,8 млн руб. направлена 180 семьям города Шумерли и Шумерлинского округа.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.