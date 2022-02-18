Продлёнка вернулась. Но не в школу

15 февраля 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 182 о группах продлённого дня. И 1 сентября 1960 года в советских школах на радость всем родителям впервые открылись продлёнки.

В нынешних российских школах группы продлённого дня тоже есть. Правда, не во всех и не бесплатно, а требования к их организации считаются трудновыполнимыми. Современные родители стали проводить больше времени в работе и, соответственно, меньше – в общении со своими детьми. Хорошо, если на помощь приходит «старая гвардия» в лице бабушки или деда: и из школы чадо встретят, и накормят, и «домашку» помогут сделать, и погуляют. У родителей, которым некому делегировать полномочия по воспитанию юного поколения, помимо рабочих мыслей, в голове рой тревожных вопросов: пришёл ли ребенок домой из школы, где он и что делает после уроков, успел ли в кружок? А вечером, чаще уже поздним, ещё и домашняя работа…



«Организация группы продлённого дня решает ряд проблем. Особенно это важно для начальной школы», — написал 4 февраля в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин, отметив, что ему поступает много обращений о создании групп продлённого дня в начальной школе. Он считает, что организация продлёнок решает ряд проблем: во-первых, улучшается качество образования, т.к. дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции; во вторых, дети находятся под присмотром, в безопасности, что даёт родителям возможность спокойно работать. Политик отметил, что единого системного подхода к организации групп продлённого дня в стране не существует, каждая школа решает вопрос по-своему, исходя из своих возможностей. И правильней было бы, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня, заключил Вячеслав Володин.

И пока суд да дело, продлёнка появилась в Шумерле. Но не в привычном виде – в школе, а в библиотеке им. С.Я. Маршака, которая располагается в Доме детского творчества. С декабря прошлого года и по день сегодняшний уютный, неформальный «книжкин дом» стал местом ещё большего притяжения детворы. О том, как появилась и реализуется столь интересная идея, газета поинтересовалась у заведующей детской библиотекой Татьяны Жидковой. Она пришла работать в библиотеку осенью прошлого года.

Корр.: Татьяна Геннадьевна, как и почему возникла идея организовать продлёнку в стенах библиотеки?

В последнее время у детей наблюдается снижение интереса к чтению, его вытесняют телевидение, интернет, гаджеты. С повсеместным использованием информационных технологий нарастает опасная тенденция – замена ребёнком реального мира виртуальным, что, в конечном итоге, может привести к отчуждению и появлению различных фобий, зависимостей. В основном дети читают произведения по школьной программе и редко что-то для личностного развития и для души. Не менее важной проблемой является и то, что младшеклассники ещё не умеют правильно распоряжаться своим свободным временем, не умеют организовать свой досуг.

Ежедневно в нашу библиотеку приходят десятки ребят — дожидаются начала работы кружка или ждут, пока родители придут их встречать после занятий в Центре детского творчества. Чем они обычно занимались? Бесцельно листали журналы или просто «сидели в телефоне». И это навело на мысль создать на базе детской библиотеки досуговое объединение, которое позволило бы решить две задачи: развить интерес к книге и организовать полезное времяпровождение детей. Так и появился проект «ПродлёнкаBIBL». Идея, название, миссия проекта, его реализация, цели и задачи обсуждались с директором Городской централизованной библиотечной системы Еленой Евгеньевной Кашириной, которая с большим энтузиазмом поддержала наше начинание.

Корр.: Когда впервые к Вам в продлёнку пришли дети?

для личностного развития и для души. Не менее важной проблемой является и то, что младшеклассники ещё не умеют правильно распоряжаться своим свободным временем, не умеют организовать свой досуг. Ежедневно в нашу библиотеку приходят десятки ребят — дожидаются начала работы кружка или ждут, пока родители придут их встречать после занятий в Центре детского творчества. Чем они обычно занимались? Бесцельно листали журналы или просто «сидели в телефоне». И это навело на мысль создать на базе детской библиотеки досуговое объединение, которое позволило бы решить две задачи: развить интерес к книге и организовать полезное времяпровождение детей. Так и появился проект «ПродлёнкаBIBL». Идея, название, миссия проекта, его реализация, цели и задачи обсуждались с директором Городской централизованной библиотечной системы Еленой Евгеньевной Кашириной, которая с большим энтузиазмом поддержала наше начинание. Корр.: Первое пробное занятие было проведено 1 декабря 2021 года. Не зная заранее исхода нашей задумки, мы не стали сразу предавать её огласке. Была выбрана тактика наблюдения и дальнейшего анализа проделанной работы на начальном этапе. Одним из первых экспериментальных участников проекта стал мой сын Артём, второклассник. Чтобы не оставаться одному дома, он приходил в библиотеку и, не теряя времени в ожидании начала работы своего кружка, выполнял домашнее задание. Глядя на него, стали присоединяться и его одноклассники. Постепенно круг участников расширился до 6 человек.

Корр.: Сколько сегодня приходит детей, из каких школ? Хватает ли всем места?

Корр.: Вопросов с организацией помещения не возникло. Сформированная материально-техническая база библиотеки позволяет реализовывать многие проекты. В читальном зале есть комфортные места для занятий и мобильная зона отдыха, где свободно могут располагаться до 15 ребят. На сегодняшний день «ПродлёнкуBIBL» посещают от 12 до 14 детей в возрасте 8-13 лет. Благодаря тому, что библиотека работает с 8 до 18 часов, у школьников есть возможность посещать нашу продлёнку в удобное для них время: кто-то приходит сразу после уроков, кто-то после кружков, школы искусств и спортивных секций. В основном посетителями являются ученики школ №№ 1, 2, 3. Посещение «ПродлёнкиBIBL» совершенно бесплатное.

Корр.: С какими ресурсами Вы знакомите ребят, чем они предпочитают пользоваться?

приходит сразу после уроков, после кружков, школы искусств и спортивных секций. В основном посетителями являются ученики школ №№ 1, 2, 3. Посещение «ПродлёнкиBIBL» совершенно бесплатное. Корр.: Пять дней в неделю у ребят есть возможность в тихой и уютной обстановке подготовить домашние задания, воспользоваться необходимой литературой, энциклопедиями, обратиться за помощью как к традиционным справочно-информационным источникам, так и к электронным библиографическим ресурсам. С помощью библиотекарей юные читатели учатся работать со справочно-библиографическим аппаратом на сайтах библиотечной системы Шумерли, Чувашской детско-юношеской библиотеки, Национальной библиотеки Чувашской Республики. Интересна ребятам созданная библиографами городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги электронная энциклопедия «Родного края корни и листва» и электронная библиотека «Писатели Чувашии — детям», разработанная специалистами Чувашской РДЮБ.

Корр.: Становятся ли «продлёнщики» читателями библиотеки? Берут ли для чтения книги и журналы?

Корр.: Приходя в «ПродлёнкуBIBL» за компанию с друзьями, некоторые дети откровенно удивляются, что не побывали в библиотеке раньше. Масса красивых, ярких книг, калейдоскоп периодических изданий, уютная атмосфера — всё это подталкивает их стать постоянными читателями. Интересные мероприятия и приятное общение не оставляют равнодушным никого. С начала функционирования «ПродлёнкиBIBL» количество посетителей библиотеки увеличилось на 20 процентов, книговыдача — на четверть. И это только первые результаты.

Корр.: Сколько у вас юных читателей?

Корр.: Количество читателей в год составляет чуть более 2 тысяч человек (за 2021 год — 2035 человек). Благодаря эффективной работе детского центра православной культуры «Благодать», детскому библиотечному театру «Улыбка веры», функционирующим на базе библиотеки, совместной работе с социальными партнёрами, нам удаётся проводить разнообразные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения шумерлинцев.

Детям интересно всё новое, они любознательны и порой непоседливы. Через библиотечные мероприятия мы стараемся направить их энергию в созидательное русло.

Корр.: Есть ли планы по привлечению к проекту учителей-волонтёров?

Детям интересно всё новое, они любознательны и порой непоседливы. Через библиотечные мероприятия мы стараемся направить их энергию в созидательное русло. Корр.: На сегодняшний день вовлечение педагогов в работу продлёнки не рассматривается. Если же возраст наших посетителей будет увеличиваться, то вопрос о совместной работе с учителями-предметниками и учителями дополнительного образования станет актуальным. На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает со школами и учреждениями дополнительного образования, и мы не сомневаемся: наше благое дело будет поддержано всеми заинтересованными сторонами.

Корр.: Есть ли определённый срок, на который рассчитан проект по продлёнке?

Корр.: В случае успешности проекта он станет бессрочным. Понятно, что «ПродлёнкаBIBL» рассчитана на учебный период с сентября по май включительно. Но и летом клуб будет функционировать, уже в творческом формате, направленном в том числе на популяризацию книжной культуры. В рамках «ПродлёнкиBIBL» мы постараемся не только познакомить детей с новыми книгами, писателями и поэтами, но и раскрыть индивидуальные творческие способности каждого ребёнка. На лето запланировано огромное количество творческих мастер-классов, конкурсов, тематических выставок, квестов и литературных праздников. Уверены, что лето с «ПродлёнкойBIBL» предстоит невероятно увлекательное и полезное!

Наталья Игнатьева.