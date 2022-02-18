МВД по Чувашии предлагает жителям пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности. Цель проведения добровольной дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.



В 2021 году в Чувашской Республике за получением государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации обратились 559 граждан России и иностранных государств.



Для прохождения указанной процедуры необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике по месту жительства или пребывания гражданина, заполнить заявление установленного образца и предъявить документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении). Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится с 6 лет, государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии.