Марафон событий в рамках 80-летия завершения строительства Казанского обвода пройдёт в Чувашии и Татарстане

17 февраля 2022 года в Казани состоялась рабочая встреча между представителями Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Министерства культуры Республики Татарстан.

На официальном мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский, директор «Чувашской государственной филармонии» Максим Матросов и директор «Чувашского национального музея» Ирина Меньшикова. Участниками встречи стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, главы муниципалитетов районов Татарстана, на территориях которых проходило строительство Казанского обвода.

В рамках встречи были обсуждены вопросы межрегионального взаимодействия по увековечиванию памяти строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Министерство культуры Чувашии представило презентацию о проведенной в Чувашской Республике работе. Стороны обсудили возможность применения лучших практик на территории Республики Татарстан.

Результатом работы станет марафон культурных событий с организацией выставок и концертных мероприятий на территории двух республик.

Финальным мероприятием данного проекта должно стать проведение научно-практической конференции с участием ученых на базе Института международных отношений Казанского Приволжского федерального университета, а также памятного концерта с вручением медалей «Строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей» ветеранам.

«Всегда приятно встречать единомышленников дела, за которое ты болеешь всем сердцем и душой. В строительстве Казанского обвода участвовали более 80 тысяч жителей Татарской АССР, и многие семьи помнят об их подвиге. Наша совместная задача – не дать этим событиям пройти бесследно и забыться. Объединенные усилия двух республик позволят охватить максимальное количество подрастающего поколения», — поделился заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский.

«Строительство Казанского обвода — важная страница истории Республики Татарстан и Чувашской Республики. В нашей республике на строительстве были сосредоточены десятки тысяч жителей. В основном это были женщины, дети. Сохранить их имена, отдать дань памяти ветеранам, строителям обвода — наша важнейшая задача. Мы постараемся достойно провести цикл мероприятий, посвящённый 80-летию завершения строительства Казанского обвода. Очень радует, что две республики в этом году объединятся, подключатся муниципальные районы и вся республика», - отметила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Минкультуры Чувашии.