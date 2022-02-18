Исторический архив Чувашии приглашает на открытие документальной выставки «Чувашию прославили в веках»

25 февраля 2022 г. в 10.00 в выставочном зале Государственного исторического архива Чувашской Республики состоится открытие документальной выставки «Чувашию прославили в веках», в рамках объявленного в Чувашской Республике в 2022 году Года выдающихся земляков.

Наша республика имеет богатую историю и добрые традиции. Здесь испокон веков жили люди, которые отличались трудолюбием, пытливостью ума, готовностью честно служить Родине. Выставка, подготовленная на основе архивных документов, раскроет незаурядный талант, самоотверженный труд и волевой характер людей, прославивших ратными и трудовыми подвигами, достижениями в науке, культуре и других сферах не только свой край, но и Россию.

В экспозиции будут представлены личные документы, рукописи и другие материалы о выдающихся ученых, исследователях, медицинских работниках, писателях, художниках, артистах, спортсменах, внесших большой вклад в развитие Чувашии. Среди них архитектор П.Е. Егоров, основоположник российской синологии Н.Я. Бичурин (о. Иакинф), зачинатель чувашской гуманитарной науки С.М. Михайлов, просветитель и автор духовного завещания чувашскому народу И.Я. Яковлев, актер театра и кино Д.С. Мордвинов, поэт К.В. Иванов, профессор и основатель первой чувашской газеты «Хыпар» Н.В. Никольский, художник А.А. Кокель, организатор музыкального образования Ф.П. Павлов, академик-кораблестроитель А.Н. Крылов, поэт М. Сеспель, языковед Н.И. Ашмарин, поэт Г.Н. Айги, актер и режиссер И.С. Максимов-Кошкинский, оперный певец М.Д. Михайлов, космонавт А.Г. Николаев, поэт П.П. Хузангай, офтальмолог С.Н. Федоров, балерина Н.В. Павлова, основатель этнопедагогики Г.Н. Волков, олимпийский чемпион В.Н. Ярды и многие другие. Разные судьбы людей, сплетенные в единое полотно истории, раскрывают в новом свете богатое прошлое Чувашского края.

Документальная выставка «Чувашию прославили в веках» будет экспонироваться в течение года.

Место проведения: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 2 а, выставочный зал.

Минкультуры Чувашии.