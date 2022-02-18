Ирина Булыгина: «Централизованная закупка позволит повысить качество школьного питания, а также его безопасность»

На еженедельной планерке в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минобразования Чувашии совместно с главами администраций и Госслужбой по конкурентной политике и тарифам разработать дорожную карту по централизации закупок в сфере школьного питания.

Минобразования и Минтруда Чувашии было поручено в течение недели подготовить аналитическую справку в разрезе территорий о том, сколько детей из многодетных малоимущих семей могут претендовать на горячее питание и сколько получают его по факту.

По указу Главы Чувашии с 1 сентября 2021 года бесплатным горячим питанием были обеспечены ученики 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. Из бюджета республики на эти цели в прошлом году выделено около 75 млн рублей.

Согласно решению Президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся начальной школы – в Чувашии данной льготой пользуется свыше 64 тысяч учеников 1-4 классов. На обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов в Чувашии в 2021 году выделено более 607 млн рублей. На 2022 год запланировано более 644 млн рублей (в том числе из федерального бюджета порядка 638 млн рублей).

В Чувашской Республике горячее питание организовано во всех 410 школах для более 146 тысяч обучающихся. Горячее питание в 146 школах республики передано на аутсорсинг 38 комбинатам питания. В 264 школах организовано самостоятельное приготовление пищи.

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашии, председатель комиссии по социальной политике и национальным вопросам Ирина Булыгина отмечает, что централизованная закупка позволит повысить качество школьного питания, а также его безопасность. Будет единая система контроля, единые требования, целевое финансирование. Соответственно и повыситься уровень контроля к поставщику продуктов.

По словам председателя Чувашской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, члена Общественной палаты Чувашии Василия Харитонова, централизация закупок в сфере школьного питания обладает рядом очевидных преимуществ. «Основными, в их числе, являются существенная экономия бюджетных средств за счет закупки крупных партий товаров оптом и возможность более детального государственного и общественного мониторинга и аудита, так как крупные закупки привлекают большее внимание и более эффективно контролируются уполномоченными и заинтересованными органами и сторонами. Эти плюсы должны нивелировать отрицательные моменты централизациии закупок, которые тоже есть», — подчеркивает он. «По поводу использования всех механизмов, в т.ч. электронного взаимодействия при организации работы по обеспечению бесплатным питанием учеников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. Членам Общественной палаты, входящим, в первую очередь, в Общественные советы при Минобре Чувашии и 5 указанных муниципалитетов (Порецком, Яльчикском, Янтиковском, Алатырском и Батыревском районах), в рамках общественного контроля необходимо включиться в работу в рамках соответствующего поручения Главы Чувашской Республики, начав с вопроса заключения и выполнении соглашений об информационном обмене. Реализация хорошей идеи не может и не должна быть формализована и заволокичена».

Член комиссии по социальной политике и национальным вопросам ОП Чувашии Артем Йовенко: «Централизованные закупки, безусловно, несут в себе большое количество плюсов в части обеспечения качества предоставляемой услуги, но при этом нельзя забывать и о минусах подобных процедур.

В частности, централизованные закупки лишают малых поставщиков возможности участия в конкурсах, что в свою очередь, сильно уменьшает общую конкурентную способность проводимых процедур. Уменьшение конкуренции, вкупе с фактически монополиями крупных поставщиков в данных конкурсах, может привести к снижению качества и у самих крупных поставщиков ввиду отсутствия необходимости поддержки качества. Подобные примеры известны в других сферах, и, конечно же, в такой социально важной сфере, как обеспечение питанием детей, необходимо максимально внимательно отнестись к подобным рискам», — обозначил он. «Помимо этого, считаю абсолютно недопустимым в 2022 году обязывать людей собирать бумажные справки, при наличии возможности централизованно запрашивать сведения в порядке межведомственного электронного взаимодействия по данной услуге. Уверен, что подобная ситуация характерна не только для этой услуги, но и по другим возникающим документам. В связи с этим считаю, крайне важным, что подобные вопросы выявлены, и так же очень важно, чтобы они не были «спущены на тормозах», и была проведена соответствующая разъяснительная работа. В том случае, если подобная ситуация возникла из-за недостаточных компетенций у ответственных сотрудников, то должны быть проведены обучающие мероприятия».