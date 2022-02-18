Жители Чувашии смогут получить QR-код по результатам теста на наличие антител к COVID-19

QR-коды по тесту на наличие антител к коронавирусной инфекции жители Чувашии начнут получать с 21 февраля. Сформировать QR-код граждане смогут самостоятельно на портале ЕПГУ.

Получить сертификат – QR-код возможно при наличии положительного теста на наличие антител к COVID-19. Соответствующий анализ нужно сдать в аккредитованной лаборатории, либо в поликлинике по месту жительства. Результат теста появится на портале ЕПГУ во вкладке «Сертификат и QR-коды» («Антитела»).

Для граждан, сдавших тест ранее, результаты уже доступны на портале Госуслуг.

После получения положительного теста на наличие антител к COVID-19, гражданину нужно будет нажать на кнопку «Сформировать сертификат». Дополнительных заявлений оформлять не потребуется. При необходимости сертификат – QR-код гражданин сможет скачать.

«С 21 февраля на портале появится кнопка, которая позволит создать QR-код. Сертификат будет действовать шесть месяцев. Получить его можно один раз и только тем гражданам, которые не имеют прививочного сертификата или сертификата о перенесенном заболевании», - отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Не обязательно сдавать тест после 21 февраля: срок действия сертификата будет исчисляться со дня сдачи анализа.

Жители Чувашии могут сделать тест как в поликлинике по месту жительства, так и в одной из следующих аккредитованных лабораторий:

— БУ «Президентский перинатальный центр»

— БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

— БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»

— БУ «Республиканская клиническая больница»

— БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

— АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»

— БУ «Центральная районная больница Алатырского района»

— БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева»

— БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр»

— БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр»

— БУ «Городская клиническая больница № 1», г.Чебоксары

— БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова», г.Чебоксары

— БУ «Вторая городская больница», г.Чебоксары

— БУ «Центральная городская больница», г.Чебоксары

— БУ «Больница скорой медицинской помощи», г.Чебоксары

— БУ «Новочебоксарская городская больница», г.Новочебоксарск

Отметим, сертификаты и QR-коды о наличии антител к коронавирусу будут выдаваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Минцифры Чувашии.