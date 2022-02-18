Депутат Госдумы Алла Салаева: Детский туризм должен быть многозадачным

В Стратегии развития туризма России до 2035 года детский туризм определён как приоритетный.

17 февраля депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Чувашии Алла Салаева возглавила рабочую группу по развитию детского туризма, отдыха и оздоровления при Комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Каким должен быть детский туризм?

– Многозадачным, — считает депутат. – И для этого нужна разработка целого комплекса мер по его поддержке и развитию, синхронизация действий всех ветвей власти, четкие критерии и понятия.

К работе группы подключатся депутаты других комитетов Госдумы, представители федеральных и региональных органов власти, экспертный совет.

Команде под руководством Аллы Салаевой предстоит масштабная работа, одним из важнейших направлений которой станет возрождение инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

Ещё в 2021 году Алла Салаева, будучи заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министром образования и молодежной политики, начала разрабатывать единый подход к комплексной модернизации лагерей Чувашии.

Республиканский Минобр рассматривал в качестве первых ласточек для масштабной перезагрузки три детских оздоровительных лагеря, первым в числе которых стал «Соснячок» в городе Шумерле.

Разговор о модернизации «Соснячка» начался в мае с выезда Салаевой в лагерь. Тогда на месте был разработан алгоритм действий для подготовки к запуску процесса.

Вначале шумерлинцы в составе делегации Чувашии побывали в Татарстане, где ознакомились с региональной программой реновации детских оздоровительных лагерей. Затем, используя лучшие наработки соседей, принялись за создание концепции развития «Соснячка». Свои предложения в концепцию организации образовательно-развивающей программы детского лагеря внес и молодежный парламент города. На этой базовой концепции и основан будущий проект по реконструкции «Соснячка».







