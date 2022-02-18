В Шумерле откроется центр онкологической помощи

На сегодняшний день новообразования занимают второе место среди причин смертности населения в нашей стране. По данным Росстата, в России фиксируется в год 1,5 млн пациентов с установленным диагнозом злокачественного новообразования.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Здравоохранение» является оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Поэтому, согласно приказу Минздрава Чувашии, в текущем году на базе Шумерлинского межтерриториального медицинского центра планируется создать центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Благодаря региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» жители города Шумерли, Шумерлинского муниципального округа, Порецкого и Красночетайского районов смогут проходить лекарственную противоопухолевую терапию, не выезжая в столицу.



«Ремонтные работы в будущем центре скоро начнутся: необходимые помещения уже освобождены и готовы к дальнейшей модернизации, — комментирует главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин. – В штате ЦАОП будут работать 4 врача-онколога: 2-х направят из Республиканского онкодиспансера после ординатуры и они будут обслуживать Шумерлю и Шумерлинский муниципальный округ, по 1 врачу — Порецкий и Красночетайский районы».

Пока жителям данных муниципалитетов приходится проводить каждый сеанс противоопухолевой терапии в онкологическом диспансере в Чебоксарах.



Источник: Шумерлинский ММЦ.