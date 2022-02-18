Вертолет санавиации возобновил полёты

Санитарный вертолет снова начал полёты по Чувашии, перевозя экстренных и тяжелых больных, сообщает пресс-служба Минздрава региона. 14 февраля при помощи санавиации из Алатыря в Чебоксары перевезли пациента с инфарктом миокарда. С начала года вертолёт не поднимался в воздух из-за отсутствия контракта на перевозку больных. Его заключили в начале февраля. В этом году вертолёт перевезет до 85 больных.



В настоящее время в республике имеются оборудованные вертолётные площадки в Чебоксарах, Алатыре и Канаше. В ближайшее время они появятся в Шумерле, Батыреве и Ядрине.

Напомним, развитие санавиации в республике стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Первый медицинский вертолёт начал совершать вылеты по территории Чувашии в сентябре 2020 года. Час его работы обходится республиканскому бюджету примерно в 190-195 тыс. рублей.



Источник: «АиФ-Чебоксары».