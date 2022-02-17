Шумерлинская служба занятости трансформируется в современный кадровый центр

16 февраля министр труда Чувашии Алена Елизарова посетила отдел центра занятости в городе Шумерля с целью ознакомления с ходом работ по его модернизации. В 2022 году он должен превратиться в современный кадровый центр под федеральным брендом «Работа России».

На встрече с журналистами Алена Елизарова рассказала, что помимо ремонтных работ и технологического переоснащения служба занятости в Шумерле поменяет принципы работы. В основе деятельности кадрового центра будет заложена клиентоцентричность, как по отношению к гражданам, так и работодателям. Вместо инспекторов по трудоустройству с соискателями и работодателями будут взаимодействовать карьерные и кадровые консультанты. Работодателям с помощью Единой цифровой платформы «Работа России» будут оказывать содействие в адресном и быстром привлечении квалифицированных кадров.

Сотрудники центра занятости в рамках модернизации пройдут обучение по 3 направлениям: карьерные, кадровые и цифровые компетенции. Это позволит организовать индивидуальное сопровождение карьеры граждан на всех этапах трудоустройства.

Напомним, что 28 января Глава Чувашии в Послании озвучил задачу провести модернизацию всех отделов центра занятости населения в регионе до 2024 года.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.