Мы с вами: чувашские мастерицы изготовили талисманы для российских олимпийцев

Мастера гильдии ремесленников Канаша выразили поддержку российским олимпийцам и изготовили им сувениры на удачу. Свои подарки они показали в видеообращении https://vk.com/wall-119444202_2378

Светлана Спиридонова, мастер гильдии ремесленников Канаша:

— На Олимпиаде в Пекине наши российские спортсмены вновь выступают без флага и гимна. Да, так получилось, но они всё равно стремятся к победе и добиваются успеха. А мы, простые россияне, хотя и далеки от спорта, поддерживаем их. Ребята, вот этот ангел-хранитель для вас! Вместе ради общего будущего. Я с вами!

Наталья Шемякова, мастер гильдии ремесленников Канаша:

— Наши спортсмены, как лучики света. Они могут пробиться несмотря ни на что, они все достойны уважения и наград! Эти цветы-светильники для вас, пусть они освещают вам дорогу к победе! Вместе ради общего будущего. Я с вами!

Елена Куликова, руководитель гильдии ремесленников Канаша:

— На Олимпиаде в Пекине всем спортсменам, кроме медалей, вручают фигурки, символизирующие Олимпиаду. Это маленькая Панда Бин Дуньдунь. Как за эту маленькую фигурку борются наши спортсмены! Чем больше Бин Дуньдуней, панд, тем больше медалей! Ребята, мы с вами. Мы не можем обещать вам панду, но вот такого русского настоящего русского медведя Потапа с берёзами и солнцем, мы вам можем подарить! Этот медведь Потап пусть поддерживает вас в самые трудные минуты. Вы — лучшие! Вместе ради общего будущего. Я с вами!

Лариса Васильева, мастер гильдии ремесленников Канаша:

— При помощи языка вышивки, я хочу передать пожелания нашим — российским спортсменам и пожелать им здоровья, опоры под ногами, ясного небосвода, ярких цветов, солнца.

Кстати, сегодня 17 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. За золото сразятся русские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, также будут разыграны золотые медали в женском хоккее, фристайле, конькобежном спорте и горных лыжах.