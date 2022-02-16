145 спортивных объектов планируется открыть в России до конца года

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что реконструкция и строительство стадионов, футбольных полей и комплексов ведется в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению Президента России.

«Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны», — подчеркнул Чернышенко.

В Чувашии на строительство спортивных сооружений за последние два года направлено около 1,3 млрд. рублей. В 2022 году планируется завершить масштабную реконструкцию спортивного комплекса спортшколы олимпийского резерва №3 в городе Новочебоксарске, достроить ФОК с бассейном в Чебоксарском районе.

В своем Послании Госсовету Глава Чувашии Олег Николаев акцентировал внимание на том, что 2022 году начнется строительство сразу двух крытых катков на стадионе «Волга» и в микрорайоне «Новый город» в городе Чебоксары.

«Спортивной стройкой года можно назвать реконструкцию стадиона «Волга» в городе Чебоксары, которую мы начали в прошлом году. Данный вопрос не решался в течение 10 лет, но благодаря активной поддержке на федеральном уровне этот проект сдвинули с «мертвой точки». Построено также четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в городе Чебоксары, Цивильском и Батыревском районах, семь площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО, — сказал Николаев.

В 2022 году в Чувашии также планируют построить три спортивные площадки ГТО. Всего же за три года в регионе ввели в эксплуатацию16 площадок, на которых можно готовиться к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».