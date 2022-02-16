Чувашия вновь примет туристический экспресс

Межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье» продолжается. В преддверии международного женского дня 8 марта пройдёт трехдневный увлекательный тур «Чего хотят девушки?». Запланирован он по маршруту: Оренбург — Самара — Чебоксары — Киров – Саранск — Самара.

В Чувашию круизный поезд прибудет 6 марта. Здесь гостей ожидает уже нашумевшая программа «Чувашский эксклюзив».

Для туристов подготовлены праздничные мероприятия с масленичными гуляниями, знакомство с самобытной этнокультурой чувашского народа и национальными блюдами, интерактивные театрализованные представления, презентация коллекций одежды амазонок.

«Все те, кто уже приезжал в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» в Чебоксары были впечатлены красотой и ухоженностью, богатой этнической культурой и историей, отличной кухней и удобной туристической инфраструктурой. Подобные железнодорожные туры пользуются популярностью. Одна из главных причин – растущий интерес к внутреннему туризму. Туроператоры Чувашии подключились к проекту и готовят для гостей увлекательную программу», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Среди организаторов и участников проекта — Куйбышевский и Горьковский филиалы Федеральной пассажирской компании, РЖД-тур, туроператоры 13 субъектов ПФО.

Минэкономразвития Чувашии.