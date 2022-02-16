Победитель вновь из «Рябинушки»

16 февраля в администрации г. Шумерли состоялось подведение итогов муниципального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года Чувашии — 2022». В конкурсе, стартовавшем в начале этой недели на базе детского сада № 16, принимали участие 9 воспитателей дошкольных учреждений города.

«Вторые мамы» представляли на суд жюри творческие презентации профессионального педагогического опыта с элементами мастер-класса и педагогические мероприятия с детьми. По итогам испытаний был определен победитель. Им стала воспитатель детского сада «Рябинушка» Елена Ширшонкова. Остальные участники также удостоились дипломов за призовые места и достижения в различных номинациях.

«Мне очень приятно быть победителем этого конкурса. Готова приложить все усилия, чтобы достойно представить свой детский сад и Шумерлю на республиканском этапе», — поделилась с корреспондентами Е. Ширшонкова. Она также выразила большую благодарность своим наставникам и коллегам, оказавшим ей всестороннюю помощь и поддержку.

Участников конкурса тепло поздравил глава администрации Шумерли Валерий Шигашев. Он поблагодарил их за достойный труд и пожелал дальнейших успехов на профессиональном поприще.

Т. Александрова.