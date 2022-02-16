Многодетная семья из Чувашии удостоена российской награды

Сегодня в Шумерле с рабочим визитом находится министр труда и социальной защиты Чувашии Алёна Елизарова.

Одним из пунктов повестки дня стало вручение семье Башкировых государственной награды Российской Федерации — медали ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Большая дружная семья Башкировых образовалась в 2011 году. Глава семьи Александр Геннадьевич — рабочий Дортеха. Супруга Людмила Анатольевна — воспитатель детского сада «Радуга». В семье растут 5

детей.

Так же в торжественной обстановке министр отметила Почетной грамотой ЧР работу Ларисы Михайловны Ушаковой, специалиста по социальной работе стационарного отделения в д. Кадеркино.

При еë непосредственном участии в отделении реализуются такие проекты, как «Спортивно-оздоровительная терапия», «Православная, школа», «Кинотерапия», « Виртуальный туризм» и другие.