Кристина Майнина: подготовка IT-кадров в Чувашии – одна из приоритетных задач

Вопросы улучшения IT-образования в регионе обсудили 14 февраля руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев, директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа (МЦК-ЧЭМК) Николай Каргин. В рабочей встрече также приняли участие директор филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов и управляющий Чувашским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева.

МЦК, созданный на базе Чебоксарского электромеханического колледжа – один из лучших центров в России. Таких всего семь по стране. Значимым направлением обучения в ссузе является подготовка IT-кадров. Руководство колледжа намерено повысить качество образования, переподготовить преподавателей, оборудовать лаборатории, сотрудничать с IT-компаниями.

«Планы у нас амбициозные. Мы хотим быть полезными республике, стать имиджевым колледжем. Мы готовы к взаимодействию с организациями и предприятиями. У нас есть потенциал, база, ресурсы. Мы готовы расширяться и развиваться, но нам не справиться без поддержки и содействия», — отметил директор МЦК-ЧЭМК Николай Каргин.

По словам директора филиала «Ростелекома» Евгения Макагонова, многие сотрудники компании в республике являются выпускниками Чебоксарского техникума связи и информатики, который несколько лет назад был присоединен к электромеханическому колледжу.

«Сегодня рынок труда остро нуждается в квалифицированных технических специалистах, настоящих профессионалах. Учитывая существующий дефицит, вполне можно сделать колледж базовой площадкой для подготовки необходимых телекому кадров, причем не только для Чувашии, но и других регионов», — подчеркнул он.

Управляющий Чувашским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева предложила колледжу присоединиться к проекту «Школа 21».

«Школа предполагает самостоятельное обучение востребованным IT-специальностям. Ссуз может выступить местом для обучения и подготовить преподавателей, чтобы они курировали образовательный процесс», — объяснила она.

На встрече также обсудили участие ссуза в федеральных проектах.

«На основе колледжа планируем создать профильную площадку с целью подготовки кадров для местных IT-учреждений и промышленных предприятий. С участниками встречи договорились о сотрудничестве, совместными усилиями мы можем добиться эффективных результатов», — поделилась министр Кристина Майнина.

Отметим, встреча по вопросу подготовки IT-кадров в Чувашии прошла в рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Минцифры Чувашии.