В Чувашии одобрили паспорт регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»

В числе приоритетов развития отрасли — открытие новых объектов, реконструкция инфраструктуры, создание условий для инвесторов. Об этом на заседании проектного комитета рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов.

Финансовое обеспечение национального проекта до 2024 года превысит 278 миллионов рублей. В планах – реконструкция Московской набережной, строительство защитных сооружений в Заволжье и инженерной инфраструктуры грязелечебницы в Чебоксарах. За счет республиканского бюджета будет подготовлена проектная документация причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке.

Сейчас в республике действует и государственная программа развития туризма, ориентированная на 2030 год. По планам в Чувашии должно увеличиться до 550 тысяч количество гостей в гостиницах, отелях и санаториях. Вырастет вдвое и объем туристких услуг, оказанных организациями.

«Задача – сформировать такие условия, чтобы все понимали, зачем ехать в Чувашию, какие здесь есть возможности для отдыха, восстановления ресурсов здоровья. Очевидно, что и отрасль должна зарабатывать, создавать конкурентоспособные продукты, мы должны организовать туристический поток», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.