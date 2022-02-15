В Афганской войне принимали участие 150 шумерлинцев. Четверо, верные своему долгу, погибли в чужой стране, один пропал без вести.

В те годы письма были единственной ниточкой, связывающей «афганцев» с родным домом, сегодня они — незабываемый отголосок того времени. «Жив, здоров, служу в Афганистане…», — сообщали шумерлинцы в письмах домой. И ни строчки о тяготах на чужой земле с непривычным климатом. Скупыми были послания не потому, что писать было не о чем, а потому, просто скрывали от родителей правду о том, что они на войне, что приходится убивать, что на глазах погибают товарищи и что хочется жить…

Вот отрывок из письма Александра Мигунова: «Милые мама и папа, здравствуйте! Обстановка здесь без изменений – всё тихо, спокойно. Иногда смотришь на местных ребятишек, которые пасут овец, – всё тихо, мирно, и думаешь, неужели здесь, на земле Афганистана, идет война. Я думаю, что не будь здесь, в Чигчаране, нас, то вряд ли здесь было всё тихо, спокойно» (24.07.1987 г.)…

Для тех, кто выполнял свой интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских войск, Афганистан навсегда останется незаживающей раной. И связующая нить боевого братства не позволит забыть тех, кому будет вечно по двадцать…

P.S. Материал о воинах-интернационалистах взят из альманах «Время выбрало нас, закружило в афганской метели», разработанного библиографическим отделом городской центральной библиотеки им. Г. Айги.

Источник: gshum.cap.ru