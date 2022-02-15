Чувашия улучшила свои позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов прокомментировал результаты исследований. Он отметил, что рейтинг качества жизни регионов показал определенные улучшения и потенциал для дальнейшей работы.

«Уже сейчас при подведении итогов социально-экономического развития республики мы констатируем, что в Чувашии за год выросло количество субъектов МСП. Во многом это результат работы институтов развития бизнеса. Численность зарегистрированных безработных граждан в регионе снизилась до 4,8 тысяч человек. Сейчас большой вклад в экономику вносят как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Чувашия заняла 34 место в России и 5 в ПФО по качеству жизни по итогам 2021 года в федеральном рейтинге. Таким образом, республика переместилась на десять позиций вперед, по сравнению с 2019-ым.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 годы. При расчете проанализированы 67 показателей. Учитывали занятость и рынок труда, жилищные, экологические и климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и доходов населения, освоенность территории.

Минэкономразвития Чувашии.