Пока мы помним – мы живём

15 февраля 2022 года исполнилось 33 года с того дня, когда последняя колонна ограниченного континента советских войск пересекла границу с Афганистаном — мост Дружбы через пограничную реку Амударью.



Победителей и побежденных установить, кажется, сложно. Формулируя выводы и извлекая уроки этой войны, историкам и специалистам ещё рано ставить точку. Хочется верить в объективность исследования. Этого требует историческая правда.



По всем человеческим законам вернувшихся с долгой войны солдат первым должен был встречать глава государства, но никто из высших руководителей страны в Термез не приехал. Никто не сказал солдатам спасибо за выполненный ими воинский долг, не склонил головы в память о погибших.

На афганской войне побывали многие парни, молодость которых пришлась на 80-е годы прошлого столетия. Одним из них был наш земляк, шумерлинец Евгений Владимирович Бацокин. Его призвали в ряды Советской Армии в конце марта 1981 года. После непродолжительной климатической адаптации в Ташкенте он был отправлен в ДРА для дальнейшей службы в отдельном автомобильном батальоне, который дислоцировался в Кабуле, недалеко от дворца Амина «Тадж-бек", где в то время находился штаб 40-й армии. Батальон был ориентирован на выполнение транспортных перевозок для нужд 40-й армии — обеспечивали снабжение боеприпасами, горючим, продовольствием практически всех частей и соединений ОКСВА в своей зоне ответственности, в центральной части Афганистана.



Доставка матсредств, как правило, осуществлялась ротными колоннами, каждая колонна состояла из 40-50 линейных и 10-12 обеспечивающих автомобилей. Движение осуществлялось только в светлое время суток, независимо от характера боевых действий. Подготовка автоколонны к маршруту осуществлялась по специальной программе, которая включала штатное сопровождение автоколонны: огневые средства поражения ЗСУ-23-2 или БТР, средства связи, каждый военнослужащий имел при себе штатное стрелковое оружие и две гранаты Ф-1, на каждый автомобиль — по две дымовые шашки и по три дымовых гранаты. Боевых действий как таковых автоколонна не вела и только в случае нападения в ход шло стрелковое оружие, запрашивалась помощь и вскоре подтягивались ударные вертолёты, подразделения десантников и мотопехота. Солдаты и офицеры автоколонны проявили мужество и героизм, выполняя многодневные рейсы в условиях высокогорья и минной опасности, подвергаясь нападению душманов.



В настоящее время Евгений Бацокин проживает в Шумерле, работает директором ООО «Иномарка». У него двое детей и трое внуков. Евгений как член организации воинов-интернационалистов принимает активное участие в жизни ветеранского движения, оказывается неоценимую помощь в деле патриотического воспитания молодёжи, показывая активную жизненную позицию и демонстрацию настоящей мужской дружбы.



Н. Бутузов, председатель Совета ветеранов ВДВ г. Шумерли.