Олег Николаев расскажет об итогах работы за 2021 год

17 февраля Глава Чувашской Республики Олег Николаев выступит перед депутатами Государственного Совета Чувашской Республики с отчетом о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2021 год. Ежегодный отчет будет представлен в законодательный орган региона в соответствии с Конституцией Чувашской Республики.

В продолжение Послания Госсовету Чувашии будут озвучены основные результаты деятельности Правительства, направленные на повышение качества жизни граждан, проживающих в Чувашской Республике, укрепление ее экономического, инвестиционного потенциала, реализации национальных целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Трансляция мероприятия будет вестись в эфире Национального телевидения и Национального радио Чувашии, на YouTube-каналах «Республика 21» и «Национальное телевидение Чувашии», а также в группе ВКонтакте «Национальная телерадиокомпания Чувашии».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики