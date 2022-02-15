…И не было слов, только слёзы

Тридцать три года назад завершился вывод советских войск из Афганистана и 15 февраля стал Днем памяти воинов-интернационалистов (с 2010 года – Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества).



Мой папа, Николай Петрович Халманов, тоже участвовал в боевых действиях в Афганистане, и 15 февраля для него был тяжелой датой со слезами на глазах. Уходя на службу, новобранцы не подозревали, что могут оказаться в горячей точке. Взрывы, ранения, потери заставили каждого повзрослеть мгновенно. Папа ни разу не обмолвился о том, что пришлось пережить ему за эти 1,5 года. Если судить по его слезам, война не отпускала его. Папа жил с этим.



Николай Петрович родился в январе 1962 года в Дубовке. Его отец работал в совхозе, умер в 40 лет от болезни, а мать до выхода на пенсию работала продавцом, за добросовестный труд была награждена правительственной наградой — медалью «За трудовое отличие». По окончании в Кабановской школе 8-го класса Н.П. Халманов уехал работать в Новочебоксарск, на химический завод. 19 апреля 1981 года его призвали в армию. Присягу принял 28 июня 1981 года, а 28 октября, пройдя в учебке курс бойца, десантником был переведен в другую воинскую часть. Получив знания владения гранатометом, с 12 ноября 1981 года по 20 апреля 1983 года прослужил уже в третьей воинской части.



Демобилизовался папа 20 апреля 1983 года. По окончании службы он получил благодарственное письмо от правительства Республики Афганистан и грамоту Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и воинскую доблесть, проявленные за выполнение интернационального долга в Республике Афганистан». В Шумерле устроился на машзавод слесарем во 2-й цех. В августе 1984 года папа женился, а в 1985 году родилась дочь Елена, то есть я.



За безупречную работу на Шумерлинском машзаводе папа был награжден нагрудным значком «Отличник социалистического соревнования Министерства автомобильной промышленности», нагрудным знаком «Ударник XXII пятилетки». Были и грамоты, врученные администрацией завода. 32 года он проработал на машзаводе, всегда помогал маме по хозяйству, в огороде.

25 мая 2015 года папа скоропостижно скончался. И мы до сих пор учимся жить без него.

Елена Халманова.