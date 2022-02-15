14 февраля на базе МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка» состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года Чувашии — 2022». В Конкурсе принимают участие 9 воспитателей из дошкольных образовательных учреждений города.

С напутственным словом к участникам конкурса обратилась заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Александра Лобочкова.

Первое испытание — «Творческая презентация профессионального педагогического опыта с элементами мастер-класса». 15 февраля состоится второе испытание для педагогов «Педагогическое мероприятие с детьми».

Подведение итогов состоится 16 февраля.

Источник: gshum.cap.ru