Единственным путем урегулирования конфликта на Украине является дипломатический

Такое мнение директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин высказал во время интервью газете «Московский комсомолец».

Он подчеркнул, что в последнее время в информационном поле целенаправленно создается картина подготовки к полномасштабной войне. Делается это украинской стороной и западными силами. При этом агрессором пытаются выставить именно Россию.

По словам директора СВР РФ, продолжается массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады.

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — отметил он.

Кроме этого готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии».

Сергей Нарышкин акцентировал внимание на том, что Россия не заинтересована в военном конфликте с Украиной и всячески пытается помешать нагнетаемой истерии.

«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы».

Член Общественной палаты Чувашии Виталий Емельянов солидарен с мнением, что ни нашему, ни украинскому народу война не нужна.

«Я, как офицер запаса, военный летчик, который служил в свое время с друзьями-однополчанами с Украины, бок о бок с ними тренировался на военном аэродроме Кульбакино в украинском Николаеве, с болью наблюдаю, как Запад своей риторикой подталкивает Киев к военному конфликту. Это

в любой момент может спровоцировать вооружённый конфликт на границе с Россией. Конечно, у России есть и возможности, и опыт для адекватного ответа в подобной ситуации. Но я надеюсь и верю, что разум возобладает и все решится мирным, дипломатическим путем», — поделился своим мнением общественник.