Дмитрий Краснов: ситуация на региональном рынке труда стабилизировалась

Численность зарегистрированных безработных граждан за год снизилась с 13,6 до 4,8 тысяч человек. Безработица по МОТ сохранилась на уровне 4,3%, также как и в целом по России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов, подводя предварительные итоги социально-экономического развития Чувашии за январь.

Первый месяц текущего года показал рост промышленного производства — на 0,5%. Увеличился в 6,2 раза ввод жилья. В плюсе – потребительский спрос и оборот розничной торговли.

«Показатели потребительского спроса продемонстрировали уверенный рост, оборот розничной торговли вырос 3,2%, по сравнению с январем прошлого года на 0,5 процентных пункта», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

В Чувашии растет число занятых в малом и среднем бизнесе. В республике фактически осуществляют деятельность свыше 65 тысяч субъектов МСП.

«Оборот субъектов МСП по итогам 2021 года оценочно составил 321,1 миллиард рублей, или 102 % к предыдущему году. Сумма уплаченных налогов в прошлом году достигла 24,3 миллиардов рублей», — рассказал Дмитрий Краснов.

Вице-премьер добавил, что предприятия Чувашии продолжают наращивать объемы экспорта. Внешнеторговый оборот республики за январь 2022 года по предварительной оценке составил 33,6 миллионов долларов США и увеличился на 1,2%.

минэкономразвития Чувашии.