В Чувашии сформируют реестр приоритетных проектов цифровой трансформации

Об этом рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов. Реестр приоритетных для реализации проектов цифровой трансформации должен быть сформирован до 1 марта. Также в республике планируют создать Региональную систему управления данными. Для этого необходимо провести анализ бизнес-процессов.

«Задач на 2022 год немало. Отдельно мы проговариваем вопрос по включению мероприятий по цифровизации в индивидуальную программу социально-экономического развития. В этом случае появится дополнительный источник финансирования. Также предстоит определить критерии оценки проектов», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Методика оценки IT-проектов будет включать пять критериев – от масштабности влияния на увеличение доли предоставленных социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В Чувашии стратегия цифровой трансформации была утверждена в августе прошлого года, в неё вошли 128 проектов, охватывающих 17 отраслей.

«Чувашия показала высокие результаты в прошлом году. В рейтингах развития «цифровой зрелости» мы находимся в ТОП-20 среди регионов России. Уверена, что разработанная методика оценки проектов цифровой трансформации, а также совместна работа с проектным офисом АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» позволят нам уже в этом году перейти от теории к практике, изложенное на бумаге претворить в реальность», - подчеркнула министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Минэконмразвития Чувашии.