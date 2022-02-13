Содержание пчел по новым правилам

На смену раннее действовавшим ветеринарным правилам по содержанию пчел, принятым в 2016 году, с 1 марта 2022 года в силу вступят новые. Они утверждены приказом Минсельхоза России № 645 от 23 сентября 2021 года.

Актуализация нового документа проводилась, прежде всего, с целью снижения рисков распространения болезней пчел. По данным министерства, во втором полугодии 2020 года в России было зарегистрировано около 2,9 тыс. неблагополучных пунктов по болезням пчел. Кроме того, нововведения призваны поставить заслон поступлению на рынок некачественной продукции пчеловодства, устранению избыточных требований и снижению необоснованных издержек.

Так, согласно новым правилам вводится требование на проведение на пасеках дезинсекции, дезакаризации и дератизации не реже 1 раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания. Подлежат дезинфекции поступающие в хозяйство ульи, инвентарь, рабочая одежда и обувь.



Следует отметить, что новый документ, в отличие от предыдущего, исключает требование об обязательной окраске ульев в синий, оранжевый, желтый или зеленый цвета. Также убраны нормы о расширении пчелиных гнезд только светло-коричневыми сотами.



Для обеспечения потребительского рынка качественной продукцией пчеловодства новыми правилами вводятся ограничения на использование ветеринарных препаратов во время главного медосбора.



Отдельно в правилах прописано, что места для содержания пчел должны быть размещены на расстоянии не менее 100 м от воскоперерабатывающих предприятий, заводов по производству кондитерской и химической продукции, аэродромов, военных полигонов, от границ полосы отвода железных дорог, линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, медицинских организаций, организаций культуры, образования, отдыха детей и их оздоровления, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Указанные ветеринарные правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.