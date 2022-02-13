Работнику, ухаживающему за инвалидом, положен дополнительный отпуск

Федеральным законом РФ от 19.11.2021 г. № 373-ФЗ, вступившим в силу с 30.11.2021 г., внесены изменения в ст. 263 Трудового кодекса РФ о дополнительных отпусках без сохранения зарплаты лицам, осуществляющим уход за детьми.



Если ранее коллективным договором могло быть закреплено предоставление ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное время работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, то теперь этот перечень дополнен работниками, осуществляющими уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами 1 группы.

Шумерлинская межрайпрокуратура.