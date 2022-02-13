Пожилым компенсируют плату за капремонт без подачи заявления

«Это очень полезная мера. Люди, которые уже находятся в возрасте старше 70 лет, как правило, заслуженные, имеющие статус ветеранов войны и детей войны, и здесь будет только дополнительная поддержка с нашей стороны», — акцентировал внимание Глава Чувашии Олег Николаев в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики 9 февраля.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова подчеркнула, что большая часть информации о таких гражданах в информационных базах Минтруда уже присутствует. Соответствующую работу планируется организовать в течение двух месяцев.



Напомним, что гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, в соответствии с законодательством предоставляется компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В настоящее время при заявлении своего права на предоставление такой компенсации граждане подают заявление и предъявляют документ, удостоверяющий личность.



На заседании Кабинета Министров также одобрен проект постановления, устанавливающий, что предоставление компенсации будет осуществляться при отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.