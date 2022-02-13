Сократить срок принятия решения о регистрации граждан в качестве малоимущих планируется с 20 до 10 рабочих дней. Также предусматривается возможность получения гражданином решения о регистрации (или об отказе в регистрации) в качестве малоимущего через МФЦ.



Соответствующий проект постановления одобрен на прошедшем 9 февраля заседании Правительства Чувашии. Проектом в том числе предлагается при принятии решения о регистрации гражданина либо его семьи в качестве малоимущих комплексно оценивать их уровень имущественной обеспеченности. Оценка будет проводиться по ряду критериев, которые уже применяются при оценке нуждаемости семьи для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом сведения о наличии у гражданина того или иного имущества будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия в органах, в распоряжении которых они находятся, то есть гражданину не нужно будет собирать документы.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.