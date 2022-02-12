Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

С февраля неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль они также получают доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 % до 8,6 %.



Напомним, что с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 5,9 %, а с 1 февраля в соответствии с изменениями федерального законодательства индексация доведена до 8,6 %. В результате страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров Чувашии увеличилась в среднем на 1389,46 рубля в месяц (в сравнении с данными на 31 декабря 2021 года), ее средний размер составил 17652,95 рубля. У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

В Чувашии индексация пенсий произведена в отношении 269,1 тыс. неработающих пенсионеров.



Клиентская служба в г. Шумерле Отделения ПФР по Чувашии.