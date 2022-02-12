Об изменениях, внесенных в Трудовой кодекс РФ

Федеральным законом РФ от 19.11.2021 г., вступившим в силу с 30.11.2021 г., внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие дополнительные гарантии трудовых прав родителям, воспитывающим детей.



Теперь направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время работников, имеющих детей-инвалидов или осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из них 14 лет, допускается только с их письменного согласия.

То же правило распространяется на работников-инвалидов, которым выезд в командировку не запрещен медицинскими документами.



О праве отказаться от направления в служебную командировку названные работники должны быть ознакомлены в письменной форме.

Шумерлинская межрайпрокуратура.