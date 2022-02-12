12 Фев

Накануне Дня всех влюбленных в Чувашии распишутся 48 пар

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Накануне этого праздника в органах ЗАГС проводятся праздничные торжественные церемонии бракосочетания.


На регистрацию брака в преддверии праздника, 12.02.2022, в органах ЗАГС Чувашии зарегистрировано 48 заявлений.


Анализируя записи актов о рождении, работники органов ЗАГС республики отмечают, что сейчас имена Валентин и Валентина в числе редких. В 2021 году этим именем нарекли всего 2 мальчиков и 7 девочек.


Госслужба Чувашии по делам юстиции.

Автор записи: anna

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