Накануне Дня всех влюбленных в Чувашии распишутся 48 пар

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Накануне этого праздника в органах ЗАГС проводятся праздничные торжественные церемонии бракосочетания.



На регистрацию брака в преддверии праздника, 12.02.2022, в органах ЗАГС Чувашии зарегистрировано 48 заявлений.



Анализируя записи актов о рождении, работники органов ЗАГС республики отмечают, что сейчас имена Валентин и Валентина в числе редких. В 2021 году этим именем нарекли всего 2 мальчиков и 7 девочек.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.