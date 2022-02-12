Кристина Майнина представила методику оценки проектов цифровой трансформации ￼

Первое в 2022 году заседание Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашской Республике состоялось 11 февраля. Целый ряд важных вопросов внедрения в регионе передовых решений обсудили представители органов исполнительной власти под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить в 2021 году стратегию цифровой трансформации для основных отраслей экономики, соцсферы и госуправления. В Чувашии стратегия цифровой трансформации была утверждена в августе прошлого года, в неё вошли 128 проектов, охватывающих 17 отраслей.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина представила методику оценки IT-проектов, согласно которой будут отобраны приоритетные для реализации. Министр озвучила 5 факторов, влияющих на очередность реализации проектов: «Масштабность проекта», «Проработка функциональных требований со стороны заказчика», «Эффект от реализации проекта», «Влияние проекта на показатели «цифровой зрелости» отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике» и «Влияние проекта на увеличение доли предоставленных социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

«Чувашия показала высокие результаты в прошлом году, - отметила Кристина Майнина. - В рейтингах развития «цифровой зрелости» мы находимся в ТОП-20 среди регионов России. Уверена, что разработанная методика оценки проектов цифровой трансформации, а также совместна работа с проектным офисом АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» позволят нам уже в этом году перейти от теории к практике, изложенное на бумаге претворить в реальность».

Руководитель АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Олег Цветков сообщил, что на сегодняшний день разработан проект Положения о проектном управлении организации. Он подробно описал, как будет выстроено взаимодействие проектного офиса с органами исполнительной власти республики в части реализации основных этапов IT-проектов.

Также автономной некоммерческой организации в целях создания Региональной системы управления данными было поручено провести анализ бизнес-процессов и использования органами исполнительной власти различных видов данных.

Дмитрий Краснов напомнил собравшимся руководителям цифровой трансформации, что к 1 марта 2022 года в Чувашии должен быть сформирован реестр приоритетных для реализации проектов цифровой трансформации. Финансирование проектов планируется осуществлять в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики. «Шаг за шагом, планомерно будем внедрять проекты цифровой трансформации», - отметил он.

Минцифры Чувашии.