Как изменились размеры выплат и пособий с 1 февраля 2022 года

С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4 %. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

На 8,4 % проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 93415 жителей Чувашии из числа федеральных льготников. Право на ЕДВ имеют инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.



Одновременно с ЕДВ индексируется входящий в ее состав набор социальных услуг. Право на него в Чувашии имеют 24557 получателей ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1313,44 рубля в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1011,64 рубля в месяц); путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Материнский капитал

В 2022 году размер материнского капитала с учетом индексации составляет: 524 527,90 руб. — для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 г., а также для лиц, у которых такое право возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 693144,10 руб. — для лиц, право которых на материнский капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) второго и последующих детей начиная с 1 января 2020 г., если ранее такое право у них не возникло, а также для женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка после получения права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением первенца после 31 декабря 2019 года.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.



В Чувашии в 2021 году материнский капитал за рождение первого ребенка получили 3,7 тыс. семей, за рождение второго и последующих детей — 4 тыс. семей.

Социальные пособия, компенсации и иные меры социальной поддержки

Ряд мер социальной поддержки, предоставляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации), проиндексирован с 1 февраля на 8,4 %. Среди таких выплат — ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Выплаты по новым мерам за январь на общую сумму 50 млн руб. для более 6 тыс. получателей осуществлены досрочно в январе. За февраль средства получателям пособий и выплат поступят в начале марта по установленному графику.



Пособие на погребение

В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 6964,68 рубля.

Клиентская служба в г. Шумерле Отделения ПФР по Чувашии.